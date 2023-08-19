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الداخلية السورية تعلن اغتيال أحد عناصرها

السبت، 19 أغسطس 2023 04:00 ص
الداخلية السورية تعلن اغتيال أحد عناصرها سوريا - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل الإعلام السورية بمقتل أحد عناصر شرطة منطقة الميادين في ريف دير الزور، جراء هجوم إرهابي تعرض له.

وأضافت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن "الملازم شرف البطل محمد ياسين العون" من مرتب شرطة منطقة الميادين في محافظة دير الزور قتل إثر استهدافه بطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية في منطقة الميادين أثناء تأدية مهامه.

يذكر أن 20 جنديا سوريا قد قتلوا وأصيب عشرة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي أعلن مسؤوليته لاحقا، في محافظة دير الزور السورية في الـ11 من شهر أغسطس الحالي.


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