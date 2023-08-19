وذكر الدرك الوطني الجزائري (قوة مسلحة أمنية تابعة لوزارة الدفاع) في بيان صحفي، الجمعة، أن وحدات الدرك بولاية مستغانم غربي الجزائر، تمكنت من تفكيك النواة الرئيسية للشبكة الإجرامية المتكونة من 12 فردا من خلال القبض على 7 من أعضائها وتحديد هوية الباقين.

وأوضح أنه تم حجز كمية من المخدرات تتمثل في ضبط أكثر من كيلو جرام و300 جرام من الكوكايين و35 ألف قرص مهلوس، وحجز 4 مركبات وكمية من العملات الأجنبية.

وأكد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وتقديم المقبوض عليهم أمام الجهات القضائية المختصة.