اعترافات المتهمتان بالاستيلاء على مجوهرات السيدات: "الشعوذة كلمة السر"

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

لجأت سيدتان لحيلة ماكرة للاستيلاء على المجوهرات من السيدات، عن طريق ايهامهن بقدرتهما على حل المشاكل الزوجية بالسحر والشعوذة ثم الاستيلاء على المجوهرات

وقالت المتهمتان في الاعترافات إنهما نجحتا في الاستيلاء على المصوغات الذهبية من السيدات بأسلوب المغافلة.

ونجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط سيدتان بالقاهرة لمزاولتهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهن معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

بمناقشتهما أمام رجال المباحث بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم )، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة .