اليوم السابع
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السبت، 19 أغسطس 2023 03:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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ارتفاع ضحايا هجوم مدينة "تشيرنيهيف" الأوكرانية لـ97 قتيلا ومصابا

السبت، 19 أغسطس 2023 03:11 م
ارتفاع ضحايا هجوم مدينة "تشيرنيهيف" الأوكرانية لـ97 قتيلا ومصابا قصف- أرشيفية
أ ش أ

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أعلن وزير الداخلية الأوكراني "إيهور كليمينكو" اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف" الواقعة شمالي البلاد، إلى سبعة قتلى و90 مصابا على الأقل.

وقال كليمينكو - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن عشرة من أفراد الشرطة الأوكرانية و12 طفلا من بين المصابين.. مشيرة إلى أن مسرحا وجامعة من بين المباني التي تضررت جراء الضربة الصاروخية.

من جانبه، أدان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" هذا الهجوم الصاروخي.

 


تشيرنيهيف

اوكرانيا

روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية



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