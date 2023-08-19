إعادة شوارع الحرية والإخلاص بحى العامرية لأصلها أول بعد إنهاء تنفيذ المشروعات الخدمية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى العامرية أول فى الإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس الحى، برفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحى وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بضرورة إعادة الشيء لأصله في الشوارع التي تم الانتهاء من المشروعات الخدمية بها، والعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأعلن السيد موسي رئيس حي العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، قامت إدارة الطرق والمرافق بمتابعة أعمال رد الشئ لاصلة بمساكن الحرية وشارع الاخلاص بعد إصلاح مواسير المياه وأعطال الشركة المصرية للاتصالات .

علي صعيد آخر، شن حى العامرية أول فى الإسكندرية حملة مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدى وبكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى، رئيس الحى أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات والمتابعة، تمكنت من إيقاف بناء مخالف، حيث قامت دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، ترافقها إدارات المتابعة والتدخل السريع وإشغال الطريق، بحملة أسفرت عن إيقاف أعمال و فك شده خشبية سقف دور ثان علوى خلف مدرسة العامرية الابتدائية، وجارى المتابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.