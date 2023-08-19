أخبار الاقتصاد اليوم.. تنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 19 -8-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء أعمال تنفيذ 333 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة

الإسكان: تنفيذ 8 آلاف وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين ببرج العرب الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء أعمال تنفيذ 333 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة، موضحاً أن المشروع يستهدف تنفيذ 8000 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة، والتي سيتم تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أنه تم عقد الاجتماع التنسيقي الأول مع مسئولي الشركات القائمة بتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وتم التأكيد على ضرورة التزام الشركات بالبرامج الزمنية الخاصة بالتنفيذ، فضلاً عن الالتزام بجميع معايير الجودة المطلوبة في بنود الأعمال.

أسعار الذهب فى مصر تنخفض 70 جنيها بنسبة 3 % خلال أسبوع

سيطر التذبذب على أداء الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي وذلك بعد بداية عنيفة للذهب دفعته إلى الارتفاع بشكل حاد ثم الانخفاض بشكل حاد أيضاً قبل أن تبدأ الحركة في الاعتدال ويبدأ التذبذب بين صعود وهبوط، ولكن تبقى المخاوف والتوترات هي المسيطرة على الأسواق.

انخفض الذهب بشكل عام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3% ليفقد 70 جنيه من قيمة جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2260 جنيه للجرام، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال هذا الأسبوع عند 2430 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2215 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

اليوم السبت افتتح السوق تداولاته عند المستوى 2260 جنيه للجرام قبل أن يتراجع بمقدار 5 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند 2255 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18040 جنيه.

معهد التخطيط القومى يعقد ندوة تعريفية حول "أهمية التخطيط على المستوى القومى"

فى إطار نشاط خدمة المجتمع الذى يقدمه معهد التخطيط القومى عُقد بمقر المعهد ندوة تعريفية حول أهمية التخطيط على المستوى القومي، وكيفية قيام الدولة بالتخطيط على المستويات المختلفة، لـ 40 طالباً وطالبةً من طلاب كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع جنوب الوادي بأسوان.

وفي هذا الإطار أكد أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع حرص المعهد على نشر ثقافة التخطيط والتنمية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج المختلفة لخدمة المجتمع ، ومنها عقد مثل هذه الندوات لزيادة وعى الشباب بقضايا التخطيط والتنمية.

وفي كلمتها خلال الندوة، استعرضت الدكتورة داليا إبراهيم مدير المكتب الفني لرئيس المعهد، والمدرس بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بالمعهد مفهوم التخطيط ومستوياته وأبعاده، وأهدافه المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، وكذلك الدور المحورى الذى يلعبه التخطيط في تنظيم الجهود والموارد المختلفة، وتقليل المخاطر المتوقعة.

منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية يلتقي محافظ الإسماعيلية لمناقشة الأعمال المشاركة

التقى السفير هشام بدر، المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لبحث ومناقشة المشروعات المشاركة في الدورة الثانية للمبادرة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة، وفريق عمل المبادرة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، أشار السفير هشام بدر إلى أهمية المبادرة باعتبارها نموذجا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة نابعة من محافظات وقرى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الغرض من هذه المبادرة هو إيجاد حلول حقيقية على أرض الواقع، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافسية بين المحافظات، والمشروعات، وكذلك المجالات المختلفة والمعنية بالحفاظ على البيئة، موضحًا أن المبادرة تعمل على ترسيخ ثقافة التنافسية في جوانبها المختلفة بما ينعكس من خلال التطور الملحوظ في جودة المشروعات في الدورة الثانية من المبادرة، وهو ما يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.