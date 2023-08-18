8 معلومات هامة عن كارت الخدمات الحكومية الموحد الذى تم تدشينه فى محافظة بورسعيد

1) الكارت الموحد الجديد يساعد على توحيد حزمة الخدمة المقدمة للمواطنين.

2) المرحلة الأولى تضم خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل، إضافة إلى خدمات المدفوعات الإلكترونية.

3) كل مواطن يحصل على الكارت الموحد سيقوم بفتح حساب شخصى فى هيئة البريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

4) الكارت الموحد مزودًا ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها.

5) بدء العمل بالكارت الموحد ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية سوف يتم تعميمها علي باقي المحافظات.

6) الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، وتوجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

7) توفير أماكن مخصصة لبدء توزيع الكارت الموحد على المواطنين.

8) تم فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين في بورسعيد جاهزة للتفعيل حتى الآن.