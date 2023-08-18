وكيل زراعة سوهاج يتفقد مصنع للسوبر فوسفات بحى الكوثر

كما تفقد وكيل وزارة الزراعة عدد من الزراعات الصيفية خاصة الذرة الشامية والذرة الرفيعة باعتبارها من المحاصيل الاستيراتيجية الهامة ووجه بضرورة تكثيف المرور علي الزراعات الصيفية والتعامل بالرش فوراً حال اكتشاف أي اصابات خاصة الإصابة بدودة الحشد الخريفية بالذرة الشامية مع التأكيد علي توافر المبيدات الموصي بها من قبل الوزارة في التعامل مع تلك الآفات واللجوء الي خيار الرش التعاوني في حالة عد استجابة المزارعين للتوصيات بالرش، حيث يؤدي التهاون في التعامل مع بؤر الاصابة الي تقاقمها وانتشار الاصابة في الزراعات المجاورة مما يصعب السيطرة عليها.

كما تم المرور علي عدد من الجمعيات التي تقوم بتوزيع الأسمدة علي المزارعين، لمتابعة الالتزام بالضوابط القانونية في توزيع الأسمدة ووصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها.