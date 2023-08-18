اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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وفاة ربة منزل اختل توازنها وسقطت من عقار في الوراق

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:00 ص
وفاة ربة منزل اختل توازنها وسقطت من عقار في الوراق إسعاف-
كتب بهجت أبو ضيف

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سقطت ربة منزل من عقار في الوراق، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسقوط سيدة من أعلى عقار في الوراق، توجهت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مكان البلاغ، وتبين أن ربة منزل اختل توازنها وسقطت من عقار، مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، فارقت إثرها الحياة. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

مصرع ربة منزل

الوراق

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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