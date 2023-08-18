وفاة ربة منزل اختل توازنها وسقطت من عقار في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت ربة منزل من عقار في الوراق، مما أسفر عن مصرعها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسقوط سيدة من أعلى عقار في الوراق، توجهت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق إلى مكان البلاغ، وتبين أن ربة منزل اختل توازنها وسقطت من عقار، مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، فارقت إثرها الحياة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.