وزير النقل التونسى: نحرص على تطوير قطاع النّقل الجوى

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أكد وزير النقل التونسى ربيع المجيدى، أهمية قطاع النّقل الجوى وحرص الوزارة على تطويره فى إطار رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات المطارات بكل جهة.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة النقل اليوم، خلال الجلسة التي عقدها الوزير اليوم مع المدير العام لمجمع الخطوط التونسية وممثلي الجامعة العامة للنقل وآخرين، والتي أعلن فيها الوزير إلغاء إضراب أعوان الخطوط التونسية من مختلف العاملين بمطار المنستير - الحبيب بورقيبة الدولي، والذي كان مقررا له يومي 22 و 23 أغسطس الجاري عقب جلسة تفاوض أشرف عليها الوزير.

وتمّ خلال جلسة العمل النظر في نشاط مجمع الخطوط التونسية بقاعدة مطار المنستير - الحبيب بورقيبة الدولى، والسبل الكفيلة بتطويره وتم التأكيد على ضرورة المحافظة على نشاط الخطوط التونسية بقاعدة المنستير وفق استراتيجيات الشركة ومخططاتها التجارية.

على جانب آخر، أوضح ربيع المجيدي أن الهدف يكمن في إيجاد حلول دائمة وعملية لمختلف الإشكاليات تكفل مصالح الدولة التونسية وتؤمن استمرارية المرفق العام وتحافظ على مكاسب الأعوان ومناخ سليم للاستثمار، مبرزا أهمية الحوار الواقعي والمكاشفة بطرح المشاكل الحقيقية في التوصل إلى هذه الحلول واتخاد القرار المناسب والإجراءات المرافقة له.