وأضاف خرينين، خلال الجلسة العامة للمؤتمر الدولى المناهض للفاشية في مينسك،اليوم الجمعة:"إن روسيا الشقيقة هي اليوم في طليعة الكفاح ضد النازية الجديدة وتقوم بعملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، بينما توفر بيلاروس لها حاجزاً موثوقاً على أراضيها من ضربة لقوات الناتو من الخلف".

وتابع "يتم عمل الكثير في بيلاروسيا لمواجهة النازية وانتشار الفاشية الجديدة وللحفاظ على الذاكرة التاريخية للعمل البطولي للشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية)"، مشيرا إلى أن المسلمات المناهضة للفاشية يجري تضمينها في النصوص القانونية الرئيسية والوثائق البيلاروسية الاستراتيجية.

يُذكر أن القيادة البيلاروسية أعلنت عن قلقها من العسكرة الجارية في بولندا ودول البلطيق، بما في ذلك زيادة عدد القوات المسلحة والمعدات وتطوير البنية التحتية العسكرية.