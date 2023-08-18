من صحة القلب إلى نمو الشعر.. 7 فوائد لتناول الزيتون

كتبت ميرفت رشاد

الزيتون يمكن استخدامه خامًا أو مقطّعًا إلى شرائح أو في شكل زيت لإضافة مذاقات مختلفة، إلى جانب قيمته الغذائية، ثبت أن هذه الثمار الصغيرة والقوية تحتوي على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية وبعض الفيتامينات التي تحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية ، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الفوائد الصحية للزيتون:

1. مصدر جيد للألياف:

يحتوي الزيتون على مصدر جيد للألياف الغذائية التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، أثبتت الألياف غير القابلة للذوبان أنها تساعد بشكل كبير في علاج الإمساك حيث تعمل كملين في الجهاز الهضمي ، من ناحية أخرى ، تعمل الألياف الغذائية القابلة للذوبان كمضادات حيوية توفر العناصر الغذائية لبكتيريا الأمعاء المفيدة المسئولة عن الهضم الصحي ، وتعزيز المناعة ، وإدارة مستويات السكر في الدم ، ومكافحة مسببات الأمراض داخل أمعائك.

2. غني بالبروبيوتيك:

عادة ما يتم تخمير الزيتون عن طريق عملية تخمير حمض اللاكتيك الطبيعي مما يجعلها مصدرًا غنيًا للبروبيوتيك، تعزز هذه البكتيريا صحة الأمعاء من خلال الحفاظ على التوازن الصحيح للإنزيمات الهضمية ومنع البكتيريا المسببة للأمراض من الازدهار في أمعائك، لقد ثبت أنها تمنع الالتهابات ، وتعزز المناعة ، وتساعد على الهضم بشكل أفضل ، وتقلل من مستويات الكوليسترول في الدم .

3. غني بمضادات الأكسدة:

للزيتون خصائص مضادة للأكسدة بسبب المصدر الغني لفيتامين هـ وفيتامين ج والكاروتين والأوليوكانثال ، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي لها خصائص مماثلة للإيبوبروفين ، وهو عقار مضاد للالتهابات ، تعمل مضادات الأكسدة على تحييد أضرار الجذور الحرة التي تلحق بالخلايا ، قد يساعد تناول الزيتون في تأخير الشيخوخة ، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان ، ومنع تلف الكبد ، وتقديم خصائص مضادة للالتهابات والأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وتعزيز طول عمر الخلايا.

4. قد يعزز صحة القلب:

يحتوي الزيتون الذي يتم عصره في الزيوت على نوع جيد من الدهون يسمى الأحماض الدهنية الأحادية (MUFAs) في شكل حمض الأوليك والبوليفينول وفيتامين E وجزيئات الدهون المعروفة بخفض الالتهاب والكوليسترول الضار LDL كما أنها تساعد على تحسين بطانة الأوعية الدموية وبالتالي تحسين تدفق الدم، فهي تمنع تخثر الدم المفرط وتطور تصلب الشرايين.

5. قد يمنع السرطان:

من المعروف أن Oleuropein ، وهو أكثر مضادات الأكسدة الموجودة في الزيتون الطازج غير الناضج ، يمنع نمو الخلايا السرطانية. كانت هناك دراسات أظهرت أن الأوليوروبين يمكن أن يقلل من حيوية خلايا سرطان الثدي عن طريق تحفيز موت الخلايا المبرمج ومنع تكاثر الخلايا .

6. مخاطر وعلاج الأمراض المعرفية:

كانت هناك تقارير تفيد بالعديد من الفوائد الصحية لزيت الزيتون البكر الممتاز ، من بينها خطر الإصابة بأمراض الإدراك، ارتبط وجود الأوليوكانثال في الزيتون بانخفاض احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض الزهايمر والحالات العصبية الأخرى.

7. يحسن صحة الجلد والشعر:

أثبتت تجربة أجريت لدراسة فوائد الزيتون للبشرة والشعر للإناث أنه يساعد في ترطيب وتنعيم نسيج الجلد وقد يمنع حب الشباب وندبات حب الشباب أيضًا. ويرجع ذلك إلى وجود مكونات مفيدة للبشرة مثل فيتامينات C و E و K والدهون في الزيتون. علاوة على ذلك ، كانت هناك دراسات قائمة على الملاحظة تشير إلى فوائد معينة لزيت الزيتون للشعر. Oleuropein الموجود فيها مسئول عن إضافة الترطيب ، والوقاية من الأمراض الفطرية ، ودعم نمو الشعر ، وإصلاح الأضرار التي لحقت بأطراف شعرك.