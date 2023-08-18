مصرع طفل تناول مبيدا حشريا عن طريق الخطأ فى قنا

لقى طفل مصرعه، بعد تناوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ، بمركز الوقف جنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع طفل بعد تنأوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ، بمركز الوقف جنوب محافظة قنا، وتبين مصرع أحمد علاء، عامين، من قرية القلمينا بالوقف.
تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.
مصرع طفل تناول مبيدا حشريا عن طريق الخطأ فى قناالجمعة، 18 أغسطس 2023 01:28 ص
إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد
لقى طفل مصرعه، بعد تناوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ، بمركز الوقف جنوب محافظة قنا.
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لقى طفل مصرعه، بعد تناوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ، بمركز الوقف جنوب محافظة قنا.
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