مصرع شاب عقب إصابته بطعنه نافذه بالصدر فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى أخميم المركزى شرقى سوهاج ، شابًا يبلغ من العمر 27 سنة يقيم بناحية قرية الشيخ مكرم، جثة هامدة إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر باستخدام آلة حادة، تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

وبالفحص والمعاينة تبين وصول خ . ق . أ 27 سنة جثة هامدة يقيم بناحية قرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، وذلك على إثر تعرضه لطعنة نافذة بالصدر باستخدام آلة حادة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

يذكر أن الطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 تجاه محافظة سوهاج شهد اليوم انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات اللازمة لمكان الحادث وتم رفع أثاره عقب توقفه جزئيا نتيجة الحادث الصحراوى الشرقى بعد نقطة الكيلو 80 إتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة أ . م . إ 43 سن بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ،إصابة م . أ . م 10 سنوات بإشتباه كسر باليد اليسرى، وإصابة ش . م . ح 38 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ع . أ . م 10 سنوان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة ر. أ . م 11 سنة بإشتباه كسر بالساعد وكدمات وسحجات بالجسم، وإصابة أ . أ . م 4 شهور بإشتباه نزيف بالمخ وكدمة بفروة الرأس .

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العاج اللازم تم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا بسبب الحادث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار الجهات المعنية التي تولت التحقيق في الواقعة.