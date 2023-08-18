كيف يؤثر التوتر الزائد على أجسامنا؟

كتب – حسام الشقويرى

التوتر المزمن يمكن أن يكون له آثار سلبية على صحتك الجسدية والعقلية، يعد توتر العضلات وألمها من أكثر الأعراض الجسدية شيوعًا للتوتر. عندما تكون تحت الضغط ، ينتقل جسمك إلى وضع القتال أو الهروب ، مما يؤدي إلى شد عضلاتك استعدادًا للعمل. يمكن أن يؤدي هذا التوتر إلى الصداع وآلام الظهر وآلام الرقبة وأنواع أخرى من آلام العضلات. وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ويمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى مشاكل ، مثل آلام المعدة والإسهال والإمساك والغثيان. وذلك لأن الإجهاد يمكن أن يتداخل مع الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي، مما يتسبب في إبطاء الجسم أو تسريع عملية الهضم.

ويجعلك التوتر أيضًا تشعر بالتعب والخمول. هذا لأن جسمك دائمًا في حالة يقظة متزايدة ، مما قد يؤدي إلى استنزاف احتياطياتك من الطاقة بمرور الوقت. يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى حالة تعرف باسم إجهاد الغدة الكظرية، والتي تتميز بالإرهاق الشديد وصعوبة النوم وأعراض أخرى.

ويؤثر التوتر أيضًا على بشرتك ، مما يؤدي إلى مشاكل ، مثل حب الشباب ، والأكزيما ، والصدفية. و يؤدي إلى حدوث التهاب في جسمك ، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالات الجلد الحالية أو التسبب في ظهور أمراض جديدة.

ويمكن أن يكون للتوتر أيضًا تأثير سلبي على نظام القلب والأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. عندما تكون تحت الضغط ، فإن جسمك يفرز هرمونات ، مثل الأدرينالين والكورتيزول ، والتي يمكن أن تتسبب في تسارع ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما يضعف التوتر أيضًا جهاز المناعة لديك ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض. وذلك لأن التوتر يمكن أن يثبط إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى والأمراض.