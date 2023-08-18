قافلة طبية وتوعوية بريف المنتزة ثان ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحي المنتزه ثان في الإسكندرية، قافلة طبية مجانية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية ، حيث تم تنظيم قافلة طبية لتقديم الخدمات ، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان، وتحت إشراف نشوي علي مدير مراكز معلومات التنمية بالمحافظة.

وأعلن حي ثان المنتزة، أنه بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالحي مع منطقة المنتزة الطبية، وبتعاون إدارة التثقيف الصحي بالمنطقة، أقيمت فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في عزبة حوض 10، للكشف عن الأمراض المزمنة و الوقاية من السرطان، جاء ذلك بمشاركة إدارتي التنمية الريفية، و رئيس وحدة السكان و التنمية المحلية ، و فريق العمل بالإدارة .

وأضاف حي المنتزة ثان، برئاسة الدكتورة رباب مدني رئيس الحي ، أن المنطقة الطبية قامت من خلال مبادرة 100 صحة بالكشف على 37 أورام و 37 اعتلال و 15 فحص ثدي وتحويل عدد 10 حالات للمستشفى العام ،وكذلك عقد 10 ندوات توعوية من قبل إدارة التثقيف الصحي بالمنتزه تطرقت المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية،وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا،وكيفية الوقاية من أمراض القلب، و السكر،و طرق التغذية السليمة ، و مبادرة 100 يوم صحة ، و تستمر فعاليات المبادرة للارتقاء بصحة الأهالي .