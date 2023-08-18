اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طبية وتوعوية بريف المنتزة ثان ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 10:31 ص
قافلة طبية وتوعوية بريف المنتزة ثان ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية جانب من القافلة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مركز معلومات التنمية المحلية بحي المنتزه ثان في الإسكندرية، قافلة طبية مجانية، بالتنسيق مع الإدارات المعنية ، حيث تم تنظيم قافلة طبية لتقديم الخدمات ، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان، وتحت إشراف نشوي علي مدير مراكز معلومات التنمية بالمحافظة.

وأعلن حي ثان المنتزة، أنه بالتنسيق مع وحدة تكافؤ الفرص بالحي مع منطقة المنتزة الطبية، وبتعاون إدارة التثقيف الصحي بالمنطقة، أقيمت فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في عزبة حوض 10، للكشف عن الأمراض المزمنة و الوقاية من السرطان، جاء ذلك بمشاركة إدارتي التنمية الريفية، و رئيس وحدة السكان و التنمية المحلية ، و فريق العمل بالإدارة .

وأضاف حي المنتزة ثان، برئاسة  الدكتورة رباب مدني رئيس الحي ، أن المنطقة الطبية قامت من خلال مبادرة 100 صحة بالكشف على 37 أورام و 37 اعتلال و 15 فحص ثدي وتحويل عدد 10 حالات للمستشفى العام ،وكذلك عقد 10 ندوات توعوية من قبل إدارة التثقيف الصحي بالمنتزه تطرقت المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية،وتطعيمات الوقاية من فيروس كورونا،وكيفية الوقاية من أمراض القلب، و السكر،و طرق التغذية السليمة ، و مبادرة 100 يوم صحة ، و تستمر فعاليات المبادرة للارتقاء بصحة الأهالي .



قافلة طبيبة ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية
قافلة طبيبة ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالإسكندرية

قافلة طبية بريف المنتزة بالإسكندرية
قافلة طبية بريف المنتزة بالإسكندرية

قافلة طبية لأهالي ريف المنتزة في الإسكندرية
قافلة طبية لأهالي ريف المنتزة في الإسكندرية

 

 


أخبار الإسكندرية

مبادرة 100 يوم صحة

الخدمات الطبية

حي المنتزة ثان

أخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة