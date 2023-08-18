عميد "تربية نوعية" أشمون: الكلية لها برنامج مميز هو الوحيد على مستوى مصر والوطن العرب

قال الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية، إن ما يحدث من ردود أفعال حول نتيجة الثانوية العامة، وأن ما يحدث للطالب حينما لا يكون بكلية الطب "ليس نهاية الحياة".

وأكد عميد نوعية أشمون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن كلية التربية النوعية بأشمون بما تضم من أقسام تساعد على تخريج جيل قادر على مواجهة سوب العمل وتوفير فرص حقيقية.

وأضاف زيدان أن العملية لها اقسام " التربية الموسيقية والتربية الفنية والاقتصاد المنزلى، وقسم الإعلام بشعبتبه المسرح والإعلام التربوى والذان يعدان من أهم الاقسام، علاوة على قسم التكنولوجيا والحاسب.

وأكد زيدان أن الكلية لها برنامج هام ومميز وهو البرنامج الوحيد على مستوى مصر والوطن العربى وهو " برنامج معلم الحاسب الآلى لذوى الاحتياجات الخاصة " وهو أول برنامج بالجامعات العربية يخرج طالب يتعامل مع التطبيقات المرتبطة بذوى الاحتياجات الخاصة .

وأوضح زيدان أن، كلية التربية النوعية هى قلب الجامعة النابض، لافتا إلى أن الوظيفة الأساسية التى يعمل بها خريج الكلية هو أن يكون معلما سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية قسم المسرح والذى أصبح مطلوبا كثيرا فى التعليم المتطور.

وأضاف زيدان أن كلية التربية النوعية تعتبر هى أيقونة الكليات بجامعات مصر بما فيها من تخصصات تساعد على تخريج جيل قادر على المنافسة ومواجهة سوف العمل .

وأشار زيدان إلى أن كلية التربية النوعية ستساعد على إضافة مهارات شخصية وقدرات عمليه ولن يخرج طالبها عاطلا وإنما سيجد أماكن كثيرة جدا يعمل بها خلال الاكتساب للمهارات بالتخصصات المختلفة.