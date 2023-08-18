اليوم السابع
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ضبط عاطلين بتهمة سرقة محل بتحريض من بائع يعمل في المحل بالعمرانية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:22 م
ضبط عاطلين بتهمة سرقة محل بتحريض من بائع يعمل في المحل بالعمرانية كلابش، أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من محل في العمرانية، واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بتحريض من بائع يعمل في المحل، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض محل تجاري للسرقة بالإكراه في العمرانية. 
 
بإجراء التحريات تبين أن عاطلين هددا بائع بالمحل، وقيداه بحبل، واستوليا على مبلغ 25 ألف جنيه من خزينة المحل.
 
تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بتحريض من البائع، لتقسيم حصيلة السرقة بينهم.
تم ضبط البائع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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