صعود 3 فرق من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر للتصفيات البرمجيات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وتحت رعايته، وبإشراف الدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي للمعلومات، صعود ثلاث فرق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، في مرحلة الـECPC، للتصفيات النهائية في المسابقة المصرية للبرمجيات لشباب الجامعات..

وهنأ رئيس الجامعة، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على ما حققوه للصعود إلى التصفيات النهائية بالمسابقة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يمثل نقطة مهمة تسهم في تطوير مهاراتهم البرمجية، وإضافة جيدة لجامعة الأقصر، داعيًا الطلاب للحفاظ على ما حققوه من فوز؛ ليمكنهم من الوصول للمرحلة النهائية.

وأوضح الدكتور محمد رمضان، فى بيان صحفى، أن هذه المسابقة من أهم المسابقات على مستوى العالم، والتي تسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم البرمجية من خلال التحديات البرمجية الحقيقية التي يواجهها العالم، وذلك ضمن فريق عمل مكون من ثلاثة طلاب يتعاونون لحل تحديات، ومشكلات واقعيه معقدة في وقت محدد؛ مما يعزز روح العمل من خلال فريق والتعاون والإبداع وتنمية مهارة العمل تحت الضغط، مما ينمي قدرتهم على التفكير والابتكار تحت ضغط الوقت.

وأشار إلى أنه شارك في المسابقة 15 فريقًا من طلاب كلية الحاسبات و المعلومات بالأقصر، في تحدٍ بين طلاب جامعات مصر الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، ويشار إلى أن المرحلة الثانية من المسابقة، تجرى يوم السبت المقبل بين الفرق المؤهلة من المرحلة الأولى؛ لتصعيد الفرق التي تمثل مصر في البطولة العربية الإفريقية في البرمجة لشباب الجامعات.