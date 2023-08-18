صحة كفر الشيخ تتفقد المبادرات الرئاسية بوحدة بشباش عمير فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالمتابعة والمرور المستمر للمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بكفر الشيخ، والتي جرى تطويرها، ومدها بالقوى البشرية والمستلزمات الطبية، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للأهالي، بإشراف وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، والدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية.

وتفقدت الدكتورة إلهام حجاج ، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ومنسق عام المبادرات الرئاسية، وحدة طب الأسرة بشباس عمير، التابعة لإدارة قلين الصحية، من أهم المنشآت المتميزة في منشآت التطوير ال11 التي شهدتها قرى مراكز محافظة كفر الشيخ، من حيث توفير القوى البشرية، وتوفير الأخصائيين للعيادات التخصصية والطوارئ على مدار 24 ساعة ومتوفر بها قسم علاج طبيعي، ومتوفر بها جهاز أشعه بما يلزمه من فنيين ومستلزمات، كما متوفر بها مختلف الأطباء البشريين من اخصائيين طب أسرة، وأخصائيين في مختلف التخصصات، أطباء تكليف لتغطية الطوارئ علي مدار ال24 ساعة، وجرى توفير فرش نمطي حديث .

جاء ذلك بحضور الدكتور أسماء الخولي، مساعد مدير الرعاية بالمدرية،ومشرف مبادرة منشآت التطوير ، والدكتورة أسماء شريف، مساعد مدير الرعاية بالمديرية ،ومسؤل المستلزمات بالرعاية، والمسئول عن متابعة توفير العلاج وأدوية الطوارئ ، بحضور الدكتورة عبير العقدة، مدير ادارة قلين الصحية.