سقوط تاجر مواد مخدرة فى الجيزة قبل ترويجه الهيدرو بين زبائنه

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عاطل في كمين لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو، قبل ترويجها بين عملائه، وبمواجهته اعترف أمام رجال المباحث بتحصله على المضبوطات من عاطل للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها للاتجار بها.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، وتمكنوا من تحديد الأماكن التي يتردد عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيدرو معدة للبيع.

اعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، واعتياده ترويجها بين عملائه، وأرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.