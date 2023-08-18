خروج 47 من مصابى حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح- الإسكندرية

مطروح _ حسن مشالي

صرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ، أنه تم خروج 47 من المصابين، في حادث انقلاب أتوبيس سياحى بالكيلو 35 شرقي مدينة مرسى مطروح، أعلى كوبري الماظة، بالطريق الدولى الساحلى مطروح –إسكندرية، صباح اليوم الجمعة، والذين وصل عددهم 51 مصابا، ويتبقى 4 حالات فقط تحت الملاحظة والمتابعة الطبية، ولم يسفر الحادث عن أية حالات وفاة.

وأوضح " سالم " أن مستشفى مطروح العام، قد استقبلت 34 مصابا نتيجة الحادث، وكانت أغلب الإصابات بسيطة ومتوسطة، ككدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وتم خروج 30 مصابا من المستشفى العام بعد تحسن الحالة الصحية لهم، عقب تقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية والعلاج اللازم، وتم حجز 4 حالات بقسم الجراحة بالمستشفى تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة.

كما استقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزى، 17 مصاباً، نتيجة الحادث وتم خروج جميع المصابين من المستشفى، لتحسن الحالة الصحية لهم، بعد تقديم كافة الإسعافات والخدمات الطبية والعلاج اللازم.