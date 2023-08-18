حبس موظف سرق مبلغ مالى من محل عمله بالقاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس موظف ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله في القاهرة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله ، وبحوزته (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار) ، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته ، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.