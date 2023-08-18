تونس وألمانيا توقعان اتفاق تعاون لتعزيز التمكين الشبابى اقتصاديا واجتماعيا

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وقعت وزارة الشباب والرياضة التونسية اليوم /الجمعة/ اتفاقية تعاون مع مؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية BBW، وذلك لتعزيز المهارات الشبابية فى مختلف المجالات الحياتية وفتح آفاق أرحب لإدماجهم وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

ويتم بمُقتضى الاتفاقية – بحسب بيان لوزارة الشباب - إرّساء منصّة تعليّمية تأهيلية بصفة مجانية، ومشروع "Hub4Africa"، حيث ستكون موزّعة على مختلف المؤسسات الشبابية بكل ولايات الجمهورية، وصولا إلى المناطق الحدودية، وتمنح المنصّة شهادات تأهيل معترف بها بالجمهورية الألمانية.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزير فرص التمكين الاقتصادى والاجتماعى للشباب التونسي، والمساهمة فى الإدماج الاقتصادى والاجتماعى للشباب، وتنمية مهارات وقدرات الشباب فى مختلف المجالات المهنية، والمساهمة فى تحسين فرص العمل وتنميتها، وتوفير نظرة أشمل لأهمية الإرشاد والتدريب فى المجالات المهنية وفق التوجه والاختصاص، وحماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.



وأكد وزير الشباب والرياضة التونسى كمال دقيش خلال هذه المناسبة، التى حضرها المدير العام مؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية Volker Falch، عراقة علاقات التعاون والشراكة التونسية الألمانية فى مجالى الشباب والرياضة، مُشيداً فى الوقت ذاته بموائمة أهداف هذه الاتفاقية مع توجهات سلطة الإشراف الداعمة للمبادرات الشبابية فى مجال ريادة الأعمال، والتى ستمنح فى قادم الأيام نفسا جديدا لدور المؤسسات الشبابية فى نطاق الرؤية الجديدة لقطاع الشباب التى انطلقت الوزارة، منذ فترة فى تركيزها.