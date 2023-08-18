ندد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن بالهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية لتصدير الحبوب فى أوكرانيا.. وقال "إن هذه الهجمات تحدث أثرا يتردد صداه على الأسر فى بلدان من جميع أنحاء العالم".
وكتب بلينكن - في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة - أن هجمات روسيا تمنع وصول الحبوب والغذاء إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها حول العالم.
وقال "إن هذه الهجمات لها تأثير مضاعف سيؤثر على الأسر في البلدان حول العالم"، مضيفا "أنه بينما تلهم أوكرانيا العالم، فإن روسيا تجوعه".
وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد طرق وممرات يمكنها من خلالها الاستمرار في نقل الحبوب إلى الأماكن التي تحتاج إليها، إذ لم تجد واشنطن أي بادرة من الروس تعبر عن رغبتهم في العودة لمبادرة حبوب البحر الأسود. ومنذ انسحابها من الاتفاق، هاجمت روسيا البنية التحتية الزراعية والموانئ الأوكرانية. وكان التصدير عبر الممر البحري الآمن حيويا للمساعدة في التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وفى وقت سابق، أكد البنتاجون أن أوكرانيا تقدم للولايات المتحدة المعلومات عن استخدامها للقذائف العنقودية التي زودت بها واشنطن القوات الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم البنتاجون باترك رايدر للصحفيين، إن "كل شيء يدل على أن الأوكرانيين يستخدمون تلك الذخيرة بالتوافق مع التزاماتهم وبشكل مطلوب، وذلك بناء على المعلومات التي يقدمونها لنا".
وأضاف: "وبالتالي لا يوجد لدينا أي قلق بهذا الشأن".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم 7 يوليو الماضي عن قرار بدء توريدات القذائف العنقودية إلى أوكرانيا.
وشجبت الخارجية الروسية هذا القرار، مشيرة إلى أن هذه التوريدات تهدد السكان المدنيين وستتسبب بإطالة أمد النزاع.
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