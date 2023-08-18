اليابان تعترض طائرتين روسيتين فوق بحر اليابان

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أكدت قوات الدفاع الذاتي اليابانية، تحليق مقاتلاتها لمراقبة طائرتين عسكريتين روسيتين من طراز "إليوشيهين -38" كانتا تحلقان فوق بحر اليابان.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، الجمعة - أن الطائرات الروسية حلقت فوق بحر اليابان، فوق مضيق تسوشيما، ثم انعطفت فوق بحر الصين الشرقي وعادت بالاتجاه المعاكس.

وفي اليوم السابق، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن خمس سفن تابعة للبحرية الروسية وست سفن عسكرية صينية أبحرت بين جزيرتي أوكيناوا ومياكو.

وبحسب بيان الوزارة، كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها سفن البلدين بمناورة مشتركة في هذا المكان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في وقت سابق، إن الصين طالبت اليابان بالكف عن اتخاذ إجراءات غير مجدية تخلق عقبات أمام الدوريات المشتركة للقوات المسلحة الصينية والروسية في المنطقة.

وأكد تشيان، أن الصين وروسيا تلتزمان بصرامة بالقانون الدولي عند القيام بدوريات مشتركة.