المصريين الأحرار: الانتهاء من الشق المجتمعى كان الأكثر اهتماما فى الحوار الوطنى

كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه ظهرت فى المراحل الأخيرة للحوار الوطنى المجهود الذى تم بذله على مدار أكثر من عام ونصف فى التجهيز والحضور والمشاركة، مؤكدا أن الحوار نموذج فريد لم يحدث من قبل من عدة أوجه.

وأوضح عصام خليل خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الجزء الأول وهو دعوة جميع القوى السياسية وتناول موضوعات عديدة بكل المحاور التى تهم المواطن المصرى.

ولفت عصام خليل إلى أن الإنتهاء من الجزء المجتمعى كان الأكثر إهتماما بالنسبة للمواطن، والذى يخص التعليم ومجال الصحة، والهوية والمشاكل الأسرية والسكان، مما يعكس اهتمامات المواطنين، مؤكدا أن هناك كان توافقا كبيرا فى الـ 5 أشياء التى تخص المحور المجتمعى من قانون الوصاية والتعليم، والنمو السكانى، ومشروع القانون الأعلى للتعليم.