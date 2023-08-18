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القبض على شخص هارب من 116 سنة سجن

الجمعة، 18 أغسطس 2023 12:33 م
القبض على شخص هارب من 116 سنة سجن حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بمديرية أمن البحيرة) ، محكوم عليه بالحبس (74 سنة وكفالات مالية) فى (106 حُكم "جزئى - مستأنف") فى تهم "تبديد".
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (نائب رئيس مجلس إدارة شركة للإستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة) ، محكوم عليه بالحبس (116 سنة وكفالات مالية) فى (140حُكم "جزئى" بتهم "نصب") وضبط (ربة منزل  - مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا) ، محكوم عليها بالحبس (10 سنوات فى 53 حُكم "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد") وضبط (عامل  - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ) ، محكوم عليه بالحبس (19 سنة وكفالات مالية) فى (63 حُكم حبس"جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد").
 
وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ ، محكوم عليه بالحبس (16 سنة وكفالات مالية فى (44 حُكم حبس "جزئى ، مستأنف" بتهم "تبديد") وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) ، محكوم عليه بالحبس (26 سنة وكفالات مالية) فى (51 حُكم "جناية - جزئى - مستأنف) بتهم "تزوير- تبديد".بمواجهة المضبوطين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص

تنفيذ الأحكام

الأمن العام

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