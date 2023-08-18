الرئيس التونسى يبحث مع بعض الوزراء أهمية مقاومة الاحتكار

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بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الخميس، مع كل من أحمد الحشاني رئيس الحكومة، وكمال الفقي وزير الداخلية، وسهام البوغديرى نمصية وزيرة المالية، ومالك الزاهى وزير الشؤون الاجتماعية، جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع.

وشدد رئيس الجمهورية - وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية - على وحدة الدولة وضرورة تناسق أعمال كل مؤسساتها.

وقال الرئيس إن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية.

وأضاف الرئيس أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي وأنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الإدارة من كل من اندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين.

على صعيد آخر، زار رئيس الجمهورية المدينة العتيقة وشارع الحبيب بورقيبة، حيث التقى عددًا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، كما تفقد بعض المخابز للوقوف على توفر مادة الخبز.