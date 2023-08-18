اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 04:35 م
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الداخلية الروسية تقيّد أنشطة الإنتربول فى روسيا

الجمعة، 18 أغسطس 2023 04:12 م
الداخلية الروسية تقيّد أنشطة الإنتربول فى روسيا الانتربول
أحمد علوى

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أصدرت الداخلية الروسية قرارا قيدت بموجبه نشاط الإنتربول في روسيا، بعد سعي بعض الدول الغربية الأعضاء فيه لاستغلال نشاطه لصالحها، وتقييد النشاط الروسي في إطاره على أراضيها.

وينص القرار على منع الإنتربول من إجراء أنشطة البحث العملياتي على الأراضي الروسية، وأن يقتصر نشاطه على إجراء دراسات استقصائية واستطلاعات للرأي أو تحديد هوية المطلوبين بموجب تصاريح من الجهات الروسية.

وكان وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف قد صرح بأن بعض الدول الغربية تحاول الحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين، وتعليق عضويتها في المنظمة، وأن هذه الإجراءات "تؤكد نوايا بعض أعضاء المنظمة لتغيير ميثاق الإنتربول، لممارسة ضغط سياسي على أي حكومة معارضة".

 

 


روسيا

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