الإسكان: تسريع وتيرة إنشاء 3360 وحدة سكن بديل العشوائيات بالعبور الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز العبور الجديدة ، على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ بمنطقة سكن بديل العشوائيات بالحى الـ14 بالمدينة، والذى يضم 96 عمارة بإجمالي 3360 وحدة سكنية و 96 وحدة إدارية و96 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى ومول تجارى ومركز طبى وحضانة، مضيفًا أنه جارٍ تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع.

جاء ذلك خلال جولة للمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، يرافقه المهندس أحمد علي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.



تطوير أراضي العبور الجديدة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لعددٍ من المدن الجديدة وتذليل أي عقبات، وكذا المتابعة الدورية لأعمال ترفيق الأراضي بمناطق جمعية الأمل والطلائع والقادسية بالمدينة.



سكن بديل العشوائيات بالعبور الجديدة

وخال الجولة تابع مسئولو الإسكان الأعمال الجارية بطريق R3 بطول 5.8 كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولاً إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2 كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وفي ذات السياق، أشاد المهندس كمال بهجات، بمعدلات تنفيذ الأعمال، وتم التأكيد على استمرار تكثيف المعدات اللازمة بالمواقع للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية.