الأسهم الذهبية.. 3 شركات ترتفع بأكثر من 40% خلال 5 جلسات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت 3 أسهم بالبورصة المصرية، بأكثر من 40% خلال جلسات الأسبوع الماضي، وهي ليسيكو مصر بنسبة 41.85% ليصل إلى مستوى 10.44 جنيه، والإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 44.85% ليصل إلى مستوى 8.270 جنيه، وشارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 48.71% ليصل إلى مستوى 9.8 جنيه.

كما ارتفع سهم شركة مصر للألومنيوم بأكثر من 20% بنسبة 24.16% ليصل إلى مستوى 85 جنيهًا، وزاد سهم شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بنسبة 16.75% ليصل إلى مستوى 46.690 جنيه.

وشهد الأسبوع الماضي، إعلان شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، عن استحواذ المساهم شركة ترافكو جروب انترناشيونال القابضة، على عدد 4.969 مليون سهم بسعر 7.27 جنيه بقيمة إجمالية 36.1 مليون جنيه ليستحوذ على حصة 9.37%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وسبق أن تخارج البنك الأهلي المصري من شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي ببيع حصته البالغة 5.98% وتقديم استقالة لممثله في مجلس إدارة الشركة.

ويتوزع هيكل المساهمين بشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، بين حمادة كمال الدين أبو العنين بعدد أسهم 4.3 مليون سهم تعادل 8.11%، وبنك قناة السويس بعدد 5.1 مليون سهم تعادل 9.67%، وGeneral Medtterranean Holding بعدد 11.6 مليون سهم تعادل 21.81%، وOval Development Corporation بعدد 5.4 مليون سهم تعادل 10.21%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 17969.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3628.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 5353.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 21728.25 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5388.01 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 775.2 مليار جنيه إلى 789.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 240.2 مليار جنيه إلى 245.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.