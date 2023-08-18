ارتفاع أسعار البن في كولومبيا بسبب زيادة سعر الوقود

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن قطاع انتاج البن في كولومبيا تأثر بشكل كبير على ارتفاع سعر البنزين، حيث تعرض القطاع إلى ارتفاع أسعار البن، الذى يعتبر أهم قطاع في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرض تلك الزيادات على سعر الوقود جاء لمواجهة العجز البالغ 30 مليار دولار في صندوق دعم أسعار المحروقات، حيث إن تكلفة النقل لإنتاج المزارعين من البن في العام الماضي كانت بمعدل 1500 دولار لكل 25 باونداً (11.3 كيلوجرام).

وأشار جيمس ويليام مونتس رئيس لجنة مزارعي البن في كولومبيا إلى إن المزارعين يدفعون الآن ما بين 1800 و 2000 دولار كأجرة نقل للكمية ذاتها، وبالرغم من أن إنتاج البن يزدهر في هذا الوقت من العام، إلا أن أزمة مزارعي البن التي تعتبر الأكبر منذ سنوات، جعلت المحصول لا يؤتي ثمره، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بما فيها النقل، التي جعلت الأرباح شبه معدومة، وفقا لمزارعي البن في البلاد.

وحذر المحلل الاقتصادي والسياسي الدولي أوريليو سواريز لصحيفة "سيمانا"، من أن صغار مزارعي البن "في طريقهم إلى الدمار"، على حد تعبيره، ودعا سواريز رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، والمدير العام للاتحاد الوطني لمزارعي البن، جيرمان باهامون جاراميلو، إلى الاتحاد وتقديم حل لهذه المشكلة التي يواجهها المزارعون لضمان نجاح واستمرار هذا القطاع الإنتاجي المهم.