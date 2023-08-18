"اتحضر للأخضر" الانطلاقة الأولى لـ 8 حملات لتنشيط السياحة البيئية وحماية الطبيعة

كتبت منال العيسوي

شهدت مصر إطلاق المبادرة الرئاسية اتحضر للاخضر والتى فتحت الباب لإطلاق حوالى 8 حملات بيئية نفذتها وزارة البيئة، من أجل رفع الوعى البيئي بالعديد من القضايا البيئية ، والملفات على رأسها المخلفات والتخلص الآمن منها وخاصة الالكترونية، والتغيرات المناخية، والتشجير ، و سياحة المحميات الطبيعية والسباحة البيئية بشكل عام .

خلال هذا التقرير نرصد حملات بيئية نفذتها وزارة البيئة على مدار ال9 سنوات الماضية ، على رأسها حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى كانت نقطة البداية.

1-إطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.

2-إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.

3-إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

4-حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات :

إطلاق حملة إيكو إيجيبت والتى تعد أول حملة تم إطلاقها لدعم السياحة البيئية ، حيث تهدف إلى الترويج للمحميات الطبيعية وزيارتها للتعرف على ما بها تنوع بيولوجى فريد وتراث ثقافى مختلف.

5-إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، التى تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات .

6-إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأهلى المصرى.

7-إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.