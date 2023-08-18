اليوم السابع
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"اتحضر للأخضر" الانطلاقة الأولى لـ 8 حملات لتنشيط السياحة البيئية وحماية الطبيعة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:27 م
"اتحضر للأخضر" الانطلاقة الأولى لـ 8 حملات لتنشيط السياحة البيئية وحماية الطبيعة زراعة الأشجار
كتبت منال العيسوي

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شهدت مصر إطلاق المبادرة الرئاسية اتحضر للاخضر والتى فتحت الباب لإطلاق حوالى 8 حملات بيئية نفذتها وزارة البيئة، من أجل رفع الوعى البيئي بالعديد من القضايا البيئية ، والملفات على رأسها المخلفات والتخلص الآمن منها وخاصة الالكترونية، والتغيرات المناخية،  والتشجير ، و سياحة المحميات الطبيعية والسباحة البيئية بشكل عام .
 
خلال هذا التقرير نرصد حملات بيئية نفذتها وزارة البيئة على مدار ال9 سنوات الماضية ، على رأسها حملة "اتحضر للأحضر" لرفع الوعى البيئي تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى كانت نقطة البداية.
 
1-إطلاق حملة " رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية.
 
2-إطلاق الحوار الوطنى للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ ، ليتم تنفيذه بباقى محافظات الجمهورية.
 
3-إطلاق مبادرة E-Tadweer  للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
 
4-حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات :
إطلاق حملة إيكو إيجيبت والتى تعد أول حملة تم إطلاقها لدعم السياحة البيئية ، حيث تهدف إلى الترويج للمحميات الطبيعية وزيارتها للتعرف على ما بها تنوع بيولوجى فريد وتراث ثقافى مختلف.
 
5-إطلاق حملة حكاوى من ناسها لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، التى تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات .
 
6-إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai" ضمن حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأهلى المصرى.
 
7-إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين وزارتى البيئة والسياحة.
 
 

البيئة

المحميات

المحميات الطبيعية

الاستثمار بالمحميات

السياحة البيئية

دعم السياحة



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