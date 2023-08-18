اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالشرقية

الجمعة، 18 أغسطس 2023 11:54 ص
إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالشرقية انقلاب سياره - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى، اتجاه بلبيس نطاق مدينة من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث بطريق العاشر أمام كوبرى سيراميكا" نطاق مدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى الغندور لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.

 

 
 

 


العاشر من رمضان

انقلاب سوزكى

اصابة 6اشخاص

مستشفى الغندور



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