إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى، اتجاه بلبيس نطاق مدينة من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث بطريق العاشر أمام كوبرى سيراميكا" نطاق مدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.