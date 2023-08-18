إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى، اتجاه بلبيس نطاق مدينة من رمضان بمحافظة الشرقية.
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث بطريق العاشر أمام كوبرى سيراميكا" نطاق مدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.
تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى الغندور لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.
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