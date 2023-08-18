اليوم السابع
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الجمعة، 18 أغسطس 2023 05:03 م
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إصابة 5 بينهم أطفال في حادث تصادم بطريق "بورسعيد - دمياط"

الجمعة، 18 أغسطس 2023 04:55 م
إصابة 5 بينهم أطفال في حادث تصادم بطريق "بورسعيد - دمياط" حادث تصادم
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم بطريق "بورسعيد - دمياط". 
 
استقبل مستشفي الزهور المركزي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عبير اسامة مصطفي 26 سنة، مصابة بكدمات في الجسم، جنا هاني مصطفي 15 سنة، مصابة بكدمات في الجسم، مريم هاني مصطفي 13 سنة، مصابة بكدمات في الجسم، مالك هاني مصطفي 9 سنوات، مصابه بكدمات في الجسم، هبه وحيد محمد 36 سنة، مصابة بجرح قطعي في الحاجب الأيمن.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.
 
 
 

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