260 فرصة عمل مجزية لشباب البحيرة.. اعرف التفاصيل والشروط

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت وزارة العمل عن تلقيها طلبات من 38 شركة قطاع خاص داخل 11 محافظة لشغل 4120 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أغسطس الجارى.

وتضمنت الأماكن المتاحة 260 وظيفة بمحافظة البحيرة للعمل منها 60 مسئول ائتمان لشركتين تعملان فى مجال الائتمان والتمويل بمركز شبراخيت، إضافة إلى 200 وظيفة بإحدى شركات التأمين على الحياة بمركز كوم حمادة للعمل أخصائى تسويق.

ولم تتضمن شروط العمل بالوظائف الشاغرة سوى أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال وأن يكون عمره من 22- 30 عاما علما بأن الراتب سيتحدد وفقا للمقابلة الشخصية مع مسئولى تلك الشركات.

ويذكر أن الإعلان عن فرص العمل تأتى فى إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، وما تقوم به وزارة العمل من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل.

وتتضمن خطة التشغيل استقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.