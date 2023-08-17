1000 كشك تليفون لـ"التبنى" فى بريطانيا .. "اندبندنت" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

انخفض استخدام سكان المملكة المتحدة للهواتف العمومية بنسبة 98% بعد اعتماد الكثير على الهواتف المحمولة والتحسينات التى شهدتها شبكات الاتصالات خلال الفترة الماضية ما أدى لاختفاء شبه كامل لاكشاك الهاتف الحمراء التي تشتهر بها بريطانيا.

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن هناك حوالي 1000 صندوق هاتف أحمر أيقوني من تصميم السير جايلز جيلبيرت سكوت منذ عام 1924، جاهز "للتبنى"

يوجد الآن حوالي 20000 هاتف عمومي متبقي في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، حوالي 3000 منها في الأكشاك الحمراء التقليدية، وبلغ عدد صناديق الهاتف ذروته في التسعينيات عند حوالي 100 الف كابينة .

تحث شركة الاتصالات البريطانية الآن المجتمعات على الاستمرار في الاستفادة من مخطط "تبني الأكشاك" للمساعدة فى تحويل صناديق الهاتف الحمراء غير المستغلة إلى أغراض أخرى.

منذ أن قدمت شركة الاتصالات البريطانية برنامج تبني الاكشاك في عام 2008 ، استحوذت المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة على أكثر من 7200 صندوق هاتف مقابل جنيه إسترليني واحد فقط لكل منها.

على مر السنين، تم اعتماد صناديق الهاتف الزائدة وتحويلها إلى مجموعة من المرافق، تتراوح من وحدات مزيل الرجفان والمكتبات إلى المعارض الفنية الصغيرة والمتاحف المحلية.



مكتبة

قالت الإتصالات البريطانية إنها تواصل مراجعة هواتفها المدفوعة المتبقية ، وإزالة تلك التي لم تعد مستخدمة، وقال مسئول بالشركة: "مع استخدام الغالبية العظمى من الأشخاص للهواتف المحمولة الآن ، والتحسينات الكبيرة في تغطية الهاتف المحمول في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، واصلنا رؤية انخفاض كبير في عدد المكالمات التي يتم إجراؤها من الهواتف العمومية لهذا السبب نحن مستمرون في مراجعة ملكية الهواتف العمومية لدينا ، والتأكد من أننا نعطي الأولوية لإزالة تلك التي لا يتم استخدامها"



معرض

وتابع: "مع اقتراب وصول الكشك الأحمر الشهير إلى 100 عام ، إنها فرصة رائعة لتذكير المجتمعات التي لا تزال ترغب في الاحتفاظ بأكشاكها المحلية لاستلامها مقابل جنيه إسترليني واحد فقط من خلال نظام تبنى الكشك.. لقد رأينا بالفعل بعض تحويلات الكشك الرائعة عبر المملكة المتحدة والتى أصبحت أصولًا مجتمعية ذات قيمة."