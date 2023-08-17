يضم 220 سرير إقامة و27 رعاية مركزة.. مستشفى العبور صرح طبى ضخم يدخل الخدمة قريبا

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور بمحافظة القليوبية، أن مشروع إنشاء مستشفى العبور العام بمنطقة خط 10 بالتبة الفاصلة بين الحي الثالث والثامن، بقدرة استيعابية 220 سريرا، هو عبارة عن صرح طبي متكامل بالغ الأهمية يضاف إلى منظومة الصحة بالمدينة، وترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية والمدن المجاورة لها.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول مشروع إنشاء مستشفى العبور العام بمدينة العبور، والتي جاءت على النحو التالي:

مشروع إنشاء مستشفى العبور العام بمنطقة خط 10 بالتبة الفاصلة بين الحي الثالث والثامن. تصل القدرة الاستيعابية للمستشفى الجديد 220 سريرا. المستشفى عبارة عن عدة مباني مقامة على مساحة 17 ألف متر مربع. تضم المستشفى 27 سرير عناية مركزة و20 ماكينة غسيل كلوي. كما تضم المستشفى 20 حضانة أطفال. وتضم غرف عمليات وقسم المناظير وقسم رعاية وجراحة القلب والمعامل المتكاملة وبنك الدم. تضم عيادات خارجية تغطي كافة التخصصات بالإضافة إلى الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الطوارئ والإنعاش. تضم قسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية. تتم حاليا أعمال التشطيبات المختلفة للعيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي وأعمال تركيب أنظمة التحكم والإضاءة ومجاري التكييف. كما تتم أعمال تركيب المصاعد وتشطيب الواجهات وتسوية وتجهيز الموقع العام.



أعمال التشطيبات بالمستشفى