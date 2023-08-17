وكيل تعليم الأقصر يناقش مديري الإدارات التعليمية استعدادات العام الدراسي

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية لبحث كافة الاستعدادات والتجهيزات للعام الجديد 2023/2024

وخلال الاجتماع وجه الدكتور صبري خالد، كافة مديرى الإدارات التعليمية بالمدن المختلفة، بضرورة عمل جولات لمتابعة المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وخلوها من جميع الرواكد التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بأي طالب، مع ضرورة إخطار المديرية بأي طارئ، كما أكد خالد تفعيل سجل الحوادث والسرقات مع إخطار الجهات المعنية بذلك.

ولدعم طلبة المدارس قبل العام الدراسى الجديد تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فعاليات ورشة عمل أقيمت بالمركز الإشاري لنشر ثقافة لغة الإشارة، للتعريف بكيفية التعامل مع الطلاب الصم والتعريف بالإشارات الأولية للتعامل مع الأصم، والتي استهدفت الورشة موجهي عموم المواد والأنشطة.

وأبدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، سعادته بنشاط المركز الحالي وحث على بذل المزيد من الجهد لنشر رسالة المركز من نشر ثقافة لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الصم، كما أكد على أن المديرية تسعى من خلال نشاط هذا المركز لتخفيف حدة شعور الأصم بعزلته التي يعانيها غالب الوقت، وكسر حواجز الغربة بينه وبين المجتمع، ليشعر بقيمته كإنسان وله علينا جميعاً حق الاحترام.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أعلن عن حصول 5 مدارس بالأقصر على شهادة الجودة في التعليم، حيث أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد -التابعة لمجلس الوزراء- اعتمادها لخمس مدارس بمديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وأكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن تلك المدارس التى حصلت على شهادة الجودة في التعليم، تشمل ما يلي:- (مدرسة الرزيقات بحرى الابتدائية المشتركة، بإدارة أرمنت - روضة مدارس أولاد دهمش الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة أرمنت - مدرسة الزمامي الابتدائية المشتركة الرسمية عربي بإدارة القرنة - روضة صلاح الدين المشتركة بإدارة الأقصر - روضة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بإدارة الأقصر).