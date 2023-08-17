اليوم السابع
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ندوات توعوية وتثقيفية لتعزيز الترابط الأسرى بقرى أسوان ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 17 أغسطس 2023 05:09 م
ندوات توعوية وتثقيفية لتعزيز الترابط الأسرى بقرى أسوان ضمن "حياة كريمة" جانب من الندوات
أسوان- صلاح المسن

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتكثيف جهودها من خلال تنفيذ وعقد الندوات التوعوية والتثقيفة الهادفة لرفع الوعى لدى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز مكونات وعناصر الترابط الأسرى، وذلك بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة ومنطقة وعظ أسوان، وبإشراف ومتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.
 
يأتى ذلك ضمن سلسلة النجاحات التى تحققها مبادرة حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
 
وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى تصريحات صحفية، على أهمية مثل هذه الندوات فى تعزيز روح الولاء والانتماء، فضلاً عن تحقيق الأهداف المتعددة للحفاظ على الأسرة، وتقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار ترابطها، وتكاتفها من أجل تحقيق مستقبل أفضل لكل أفرادها.
 
ومن جانبها، أوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بأنه بناء على تكليفات محافظ أسوان تم تنظيم الندوة التعريفية الأولى عن الترابط الأسرى بقروى أبو الريش بحضور 150 سيدة ورجل من أهالى أبو الريش، وأيضاً جابر فتحى رئيس القرية.
 
ولفتت إلى أنه قام بإدارة الندوة الشيخ عبد الله محمد واعظ بمنطقة وعظ أسوان، والذى تحدث عن أن الترابط الأسرى يمثل ضرورة هامة للحفاظ على كيان الأسرة وهو ما تحث عليه الأديان السماوية، ويتطلب ضرورة التعاون والمشاركة وتبادل الأراء، ويسبقه الاختيار الصحيح من ولى الأمر للزوج أو الزوجة لتلافى تفكك الأسرة مستقبلياً.

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