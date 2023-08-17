اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 06:05 م
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مصرع طبيب تخدير بطب المنصورة بعد تعرضة لحادث تصادم في الدقهلية

الخميس، 17 أغسطس 2023 04:47 م
مصرع طبيب تخدير بطب المنصورة بعد تعرضة لحادث تصادم في الدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقى طبيب تخدير بجامعة المنصورة مصرعه، حيث أصيب إصابات بالغة  نتيجة حادث آليم تعرض له، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .
 
 
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم، ووفاة طبيب تخدير وعناية مركزة في جامعة المنصورة، ونقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى.
 
وانتقلت قوة أمنية من من ضباط المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الدكتور كريم محمد صابر عبد الهادي، طبيب التخدير والعناية المركزة طب المنصورة، تم نقل جثمانة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات. 
 
 
 
 
 
 

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