اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:28 ص
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا جثة
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 11 آخرين جميعهم من محافظة سوهاج فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث انقلاب مكروباص بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى الجديد، جنوب مدخل مركز أبوقرقاص جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة.

واسفر الحادث عن مصرع روحية أبوزيد رضوان 65 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج وإصابة 11 آخرين هم أشرف محمود سيد 19  سنة وأحمد محمود شعيب 31 سنة وسناء السيد محمود 26 سنة وهناء إبراهيم طارق 7 سنوات وشقيقتها رقية 6 سنوات ومحمد عاطف صديق 28 سنة وأحمد ناصر ابو رحاب 21 سنة وأحمد محمود إبراهيم 23 سنة علاء الدين محمد حسن 36 ستة وأحمد صبرة عبداللطيف 30سنة والسيد فتحي على 42 سنة مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى للعلاج، والتحفظ على جثة المتوفاة والسيارة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.
 


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