محافظ قنا يلتقى بـ737 مهندسا مرشحا للعمل بالوحدات المحلية لمدن المحافظة

قنا صابر سعيد

التقي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالمهندسين المرشحين للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ورئيس لجنة اختبار المهندسين، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة وعضو اللجنة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية أعضاء اللجنة.

أوضح محافظ قنا، أن عدد المهندسين الذين تقدموا للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة بلغ 1087 مهندس، في تخصص " المدني، العمارة، الكهرباء "، و حضر منهم 737 مهندس، مؤكدًا أنه سيتم اختيار الحاصلين علي أعلي الدرجات في الاختبارات، وسوف يتم إجراء قرعة علنية فيما بينهم، وسوف تذاع مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

وشدد الداودي، علي التحلي بالأمانة والحزم، والتصدي لأي محاولات فساد وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية، مشيرا إلي وجود لجان رقابية لمتابعة منظومة العمل، وكشف أي قضايا فساد مالي أو إداري داخل الوحدات المحلية ، للتعامل بكل حزم مع من يثبت ضدهم قضايا فساد.

وأضاف الداودى، أن حجم العمل الذي يتم في المحافظة أضعاف ما تم في السنوات السابقة، وهو ما يستلزم اختيار مهندسين ذوي كفاءة عالية ، جاهزين للإشراف علي مواقع العمل مباشرة ، لذلك تم التركيز علي الأسئلة الفنية والتخصصية أثناء الاختبارات ، لاختيار اكفأ المهندسين الذين حضروا الاختبارات.

واستعرض محافظ قنا مع المهندسين الحاضرين، الإنجازات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات علي مستوي الجمهورية، وخاصه علي مستوي محافظة قنا، حيث شهدت المحافظة تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع قومي خلال 4 سنوات فقط، في مجالات البنية التحتية والمرافق ، وإنشاء وتطوير المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين، كما استعرض حجم المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودورها في تحسين مستوي معيشة المواطنين داخل القري المستهدفة.