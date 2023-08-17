محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية اليوم

كتبت – مرام محمد

يكرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، وذلك تشجيعًا وتحفيزا لهم وتقديراً لما حققوه من نجاح وتفوق.

وتضم قائمة الطلاب المكرمين من أوائل الثانوية العامة، (فايزة علي محمد محمود بإدارة منشاة القناطر التعليمية بالشعبه الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية، ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبه الأدبية وترتبيه الرابع على الجمهورية، وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية، ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبة التاسع على الجمهورية).

وفي شهادة الثانوية الأزهرية، تضم قائمة الطلاب المكرمين، (ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول، والطالبة رحمة ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبىة وترتيبها الرابع على مستوى الجمهورية، والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن، والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر، والطالب أحمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (كفيف) وترتيبه الثالث).

وتضم قائمة الطلاب المكرمين من أوائل شهادة الثانوية الفنية، (الطالبة هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبة (فندقي إشراف داخلي) وترتيبها الأول، والطالبة هايدي سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبة زراعي (بستنه) وترتيبها الأول).