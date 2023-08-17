محافظ أسوان يكرم الفائزين فى سباق الدراجات ضمن فعاليات أسبوع الشباب.. صور

كرم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، الفائزين فى سباق الدراجات الذى تم تنظيمه ضمن الماراثون الرياضى للدراجات والمشى والإسكيت، والذى أعطى له إشارة البدء المحافظ بمشاركة 500 شاب وفتاة.

جاء ذلك تشجيعاً وتحفيزاً للشباب المشارك فى الأنشطة المتنوعة لأسبوع الشباب الذى نظمته محافظة أسوان على مدار 5 أيام تحت عنوان " تمكين الشباب من أجل مستقبل أخضر " برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأهدى اللواء أشرف عطية، الميداليات التذكارية للفائز بالمركز الأول فى سباق الدراجات المهندس محمد أشرف الحمامصى – خريج كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ( قسم عمارة ) ، وأيضاً للفائز بالمركز الثانى الطالب محمود قبيصى كساب – بكلية الهندسة بالأكاديمية ( قسم ميكانيكا ) ، فضلاً عن إهدائه الميدالية التذكارية لهيثم الشاذلى مسئول النشاط الرياضى بالأكاديمية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه فى ظل التنوع الكبير الذى شهده أسبوع الشباب لأول مرة هذا العام ، فقد حرصنا على تكريم النماذج المشرفة فى كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية تقديراً لتميزهم وتفوقهم ، ولتحفيز أبناء المجتمع الأسوانى ليقتدوا بهم.

وأشار، إلى أن هناك ثمار عديدة نجح فى تحقيقها هذا الأسبوع ، ومن منطلق ذلك نستعد من الآن للإعداد الجيد لتنفيذ هذا الأسبوع العام القادم بأفكار ورؤى جديدة ومبتكرة بما يساهم فى إضفاء أجواء من الفرحة والسعادة على أبناء المجتمع الأسوانى .