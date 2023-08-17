جاء ذلك خلال لقاء لوكاشينكو اليوم الخميس فى مينسك مع وزير الدفاع الصينى الزائر لى شانج فو، حسبما أوردت وكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية.

وقال لوكاشينكو: "لسوء الحظ، العالم غير مستقر تماما اليوم، بدون خطأ من جانبنا. تحدث تطورات عاصفة قوية للغاية في العالم. يجب أن نكون أقوياء. القوة تحظى بالاحترام دائما".

وأضاف: "في سياستنا نعتمد على اقتصاد قوي ودبلوماسية قوية. إنني ممتن للغاية لكم لدعمكم في التعاون العسكري والفني والعسكري. وفي هذا الصدد، نعتمد على أصدقائنا، وفي المقام الأول، الاتحاد الروسي والصين".

وأشار لوكاشينكو إلى أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها لي شانج فو إلى بيلاروسيا. وقال: "آمل ألا تكون الأخيرة. إنها مهمة للغاية بالنسبة لبيلاروسيا".

وشدد الرئيس البيلاروسي على أن "كل تعاوننا، وهو أمر مهم للغاية (لم نخفيه عن أي شخص)، ليس موجها بأي حال من الأحوال ضد دول ثالثة. لسنا بحاجة إلى ذلك، نحن بحاجة لحماية دولنا وشعوبنا".

من جانبه، نقل لي شانج فو أطيب التمنيات إلى ألكسندر لوكاشينكو نيابة عن رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج، وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها بيلاروسيا في تنميتها ودور رئيسها في ذلك.

وقال وزير الدفاع الصيني: "اسمحوا لي أن أعبر عن احترامي الصادق والعميق لإسهامكم الكبير في السلام والتنمية في العالم".

وأشار إلى زيارة الدولة التي قام بها لوكاشينكو للصين في وقت سابق من هذا العام، والتي توصل خلالها رئيسا الدولتين إلى اتفاقيات مهمة لزيادة تعزيز التعاون العسكري الثنائي.

وأضاف لي: "الغرض من زيارتي إلى بيلاروسيا هو تنفيذ الاتفاقيات المهمة على مستوى رؤساء الدول وتعزيز التعاون العسكري الثنائي".