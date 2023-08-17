للاسترخاء.. خليك في مشروب الزعفران هيخلصك من القلق والتوتر

كتبت ميرفت رشاد

شاي الزعفران يحتوى على الكربوهيدرات والمعادن والصمغ والفيتامينات B1 و B2 والأصباغ الأخرى يعد من التوابل متعددة الاستخدامات خالية من التأثيرات السامة، وقد يشار إليها غالبًا باسم "توابل الشمس المشرقة" بسبب لونها الذهبي، يمكنك تناول مشروب الزعفران مع الحلويات والبسكويت ، للتخلص من السموم العقلية في أي وقت من اليوم، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

ما هي الفوائد الصحية لمشروب الزعفران؟



1. يساعد في علاج الاضطرابات



أثبت الزعفران ، وهو دواء تقليدي ، فعاليته في علاج العديد من الاضطرابات مثل نقص التعلم والذاكرة واضطرابات المعدة والحيض المؤلم ، إذا كنت ترغب في الحصول على الراحة خلال أيام الدورة المؤلمة ، أو تعزيز ذاكرتك ، فقد يكون شاي الزعفران اختيارًا جيدًا.





2. يساعد في علاج الاكتئاب الخفيف



عندما تشعر بالإرهاق من أعراض الاكتئاب وتحتاج إلى التخلص من السموم بشكل لطيف ، يقدم شاي الزعفران راحة لا مثيل لها.

3. يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية



يوضح الزعفران خصائص مضادة للأكسدة ويحتوي على العديد من مركبات الفلافونويد (بما في ذلك الليكوبين) التي تجعله فعالاً للغاية في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بصرف النظر عن ذلك ، بسبب إضافة الكروسيتين ، قد يقلل الزعفران أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

4. يساعد في منع السرطان



لقد أثبت الزعفران أنه يثبط الخصائص المضادة للسرطان وقد يقلل أيضًا من حدوث السرطان ،أثناء تناول هذا الشاي ، فإنك تضمن أنك تتجنب احتمالات الإصابة بالسرطان أيضًا.

5. يساعد في تخفيف القلق



للزعفران العديد من الاستخدامات العلاجية، بصرف النظر عن كونه مُحسِّنًا للذاكرة مع فوائد حماية القلب ، فمن المعروف أيضًا أنه مزيل للقلق بطبيعته وقد يكون مفيدًا لتقليل القلق ويساعد على الاسترخاء والهدوء.

6. يشفي مرض السكري



للزعفران فوائد صحية محتملة ، خاصة لمرض السكري من النوع 2 ، وداء السكري ، ومرض السكري ، قد يكون شاي الزعفران بديلاً جيدًا للأفراد الذين يعانون من مرض السكري.

7. يخفض ضغط الدم



لقد ثبت أن الزعفران ومكوناته المختلفة تقلل من حدوث ارتفاع ضغط الدم وخاصة ضغط الدم الشرياني وضغط الدم الانقباضي .

8.. يساعد في الحفاظ على بشرتك صحية



تشير الأبحاث إلى أن تناول الزعفران يمكن أن يمنع تكوين الآفات الجلدية إلى جانب تقليل حجمها وعلاج الصدفية.

9. آثار مكافحة الشيخوخة



قد يسبب الالتهاب تصبغ الجلد وفقدان المرونة إلى جانب جعل الجلد عرضة للكدمات والأشعة فوق البنفسجية، لقد أثبت Crocin ، وهو عنصر نشط مهم في الزعفران ، أن له نشاطًا مضادًا للأكسدة وتأثيرًا مضادًا للالتهابات أكبر من فيتامين C ، وبالتالي يمنع الالتهاب بشكل فعال .