قوائم انتظار مرضى السرطان تحرج الحكومة البريطانية.. أرقام صادمة

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت دراسة أعدتها هيئة تابعة لمجلس العموم البريطاني مؤشرات صادمة لأداء القطاع الطبي في حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع مرضي السرطان.

وبحسب ما نشرته صحيفة جارديان في تقرير لها الخميس، كشفت ارقام هيئة الصحة الوطنية أن أكثر من مليون مريض بالسرطان في إنجلترا لم يحصلوا على الرعاية المطلوبة منذ أن اصبح ريشي سوناك رئيس للوزراء قبل 10 اشهر.

وأظهر التحليل الذي أجرته مكتبة مجلس العموم لبيانات أداء وقت الانتظار الرسمية أن أعدادًا ضخمة من الأشخاص المصابين بالسرطان المشتبه به أو المؤكّد لم يتمكنوا من رؤية أخصائي لأول مرة أو الحصول على تشخيص أو بدء العلاج في غضون الأوقات المستهدفة من هيئة الصحة الوطنية منذ أكتوبر الماضي .

وبين أكتوبر ويونيو، اضطر أكثر من 418 ألف شخص الانتظار لفترة أطول لموعدهم الأول مع طبيب الأورام بعد احالتهم بشكل عاجل من قبل الطبيب العام عن الحد الأقصى المفترض باسبوعين، بينما يواجه عدد اكبر وصل الى 623 الف و676 في انتظار التشخيص بالإصابة من عدمها.

وأكد بحث المكتبة أيضًا ما سلطت عليه الجمعيات الخيرية المعنية بالسرطان الضوء لبعض الوقت ، وهو أن معظم أهداف أداء السرطان التسعة الحالية التابعة لـهيئة الصحة الوطنية لم تتحقق منذ سنوات.

وزعم كير ستارمر، زعيم حزب العمال ، أن الأشرار كانوا "ينقلون الأهداف" لأن فشل هيئة الخدمات الصحية طويل الأمد في تحقيق أهداف السرطان الرئيسية أصبح محرجًا سياسيًا.

وحثت جميع المؤسسات الخيرية هيئة الخدمات الصحية الوطنية والوزراء على منح خدمات السرطان التي تعاني من ضغوط شديدة مزيدًا من الموظفين والمزيد من التمويل للمساعدة في التغلب على التأخيرات التي أصبحت شائعة وحذرت من أن اصابة بعض الناس قد يصبح متقدمة جدا بحيث لا يمكن علاجه.

أضاف ستيف باركلي، وزير الصحة ، الارتباك المحيط بأوقات انتظار السرطان من خلال اقتراحه يوم الثلاثاء ، أن بعض المرضى الذين يعانون من أعراض محتملة يمكنهم تجاوز طبيبهم العام وإحالة أنفسهم مباشرة إلى مركز تشخيص أو طبيب متخصص.

واتهمت الجمعية الطبية البريطانية باركلي بوضع "خطة بسيطة مغرية" يمكن أن تزيد من الضغط على خدمات التشخيص التي تعاني بالفعل من ضغوط شديدة.