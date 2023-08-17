اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 11:27 ص
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فيضان طينى لنهر إيطالى يثير فزع المواطنين فى الشوارع ..فيديو وصور

الخميس، 17 أغسطس 2023 11:25 ص
فيضان طينى لنهر إيطالى يثير فزع المواطنين فى الشوارع ..فيديو وصور فيضان طينى فى ايطاليا
فاطمة شوقى

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تفاجأ عدد من المواطنين الايطاليين بفيضان طينى من نهر ميردوفين الذي يمر عبر بلدة باردونيكيا في شمال غرب إيطاليا، الذى فاض على ضفافه ، حاملاً الطين والحطام فوق معظم الأراضي، وحدثت هذه الظاهرة بسبب الانهيارات الأرضية في أعالي الجبال نتيجة عواصف قوية، بحسب السلطات المحلية.

في مقاطع الفيديو التي سجلت اللحظة ، ظهرت حالة من الهلع التي اصابت المواطنين، بعد ان تفاجأوا بالأمواج التي تقتحم الشارع،  أفاد الصليب الأحمر الإيطالي أن "حوالي 120 شخصًا اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات وتم إيواؤهم في مبانٍ خاصة أقيمت في المراكز الرياضية والفنادق"، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

فيضان نهر ايطالى
فيضان نهر ايطالى

 

وذكرت وكالة انسا ان "رجال الاطفاء تمكنوا من انقاذ ستة اشخاص آخرين كانوا محاصرين في مقطورة جروا في النهر".

وجاء في بيان رسمي مفصل أن مركز شرطة باردونيكيا كان من بين المباني الأكثر تضررا من الفيضانات "خمسة أشخاص في عداد المفقودين ، ولكن فيما بعد تم العثور عليهم سالمين".

فيضان وحل فى ايطاليا
فيضان وحل فى ايطاليا

وقالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إنه "في الوقت الحالي، من المؤكد أنه لا يوجد ضحايا لتسونامي المياه والوحل الذي اجتاح المدينة، وتم اجلاء فقط 120 شخص".

وحذر حاكم بيدمونت، ألبرتو سيريو، من أن "الضرر كبير للغاية، ويواصل رجال الإنقاذ عملهم لإزالة الطين والوحل التى اجتاحت الشوارع، مع إنذار عواصف جديدة".

فيضان طينى
فيضان طينى

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